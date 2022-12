"Dieci anni di amore per l'Italia", tutto esaurito per FdI: tra gli ospiti anche Nordio e Crosetto

16 dicembre 2022 a

È tutto esaurito per la kermesse di Fratelli d'Italia in Piazza del Popolo a Roma. La tre giorni dal titolo "Dieci anni di amore per l'Italia" è dedicata proprio al decennale del partito di Giorgia Meloni. Ad allestire la manifestazione – con la solita attenzione ai dettagli da eterno militante – lo stakanovista meloniano, nonché responsabile Organizzazione, Giovanni Donzelli. Sempre lui ha spiegato a Libero, che ha preferito "continuare ad occuparsi di strutturare e far crescere il partito" piuttosto che candidarsi direttamente per ruoli di governo.

"Quando siamo nati – ha spiegato nella giornata di giovedì 15 dicembre dopo l’inaugurazione del tendone degli incontri – non pensavamo di arrivare al Governo della Nazione, ma abbiamo sempre fatto politica per gli italiani che ci hanno apprezzato". E questi sono tantissimi. Oltre al gran teatro (riscaldato), l'evento di FdI vanta tanti megaschermi che permettono anche a chi si aggira vicino alla piazza di assistere all’evento.

E chi preferisce altro? Ecco il "Villaggio di Natale" con gli stand di solidarietà e di prodotti tipici accompagnati dalle installazioni di elfi, boschi incantati ma in cui non manca assolutamente il presepe della Natività. Fra gli ospiti intervenuti fino ad oggi, ecco Francesco Lollobrigida, Matteo Piantedosi, Gennaro Sangiuliano, Giovanbattista Fazzolari, Luca Ciriani, Gilberto Pichetto Fratin, Guido Crosetto, Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara e anche Carlo Nordio. Per finire, nella giornata conclusiva: gli appunti in piazza del premier Giorgia Meloni. Nei quali potrebbe leggersi il nome del prossimo candidato alle Regionali del Lazio. Un "regalo" di Natale a tutti i militanti.