Meloni sistema il "galletto" Macron: "Non siamo alle elementari"

Giorgia Meloni ha toccato praticamente tutti gli argomenti possibili nel corso del suo intervento alla festa per il decennale di Fratelli d’Italia. La premier ha colto l’occasione per fare chiarezza una volta per tutte sui rapporti con Emmanuel Macron, dopo che è stata accusata di voler evitare il presidente francese: “Mica siamo alle elementari, le dinamiche sono un po’ meno personali e più politiche”.

“Com’è andata con la Francia? L’Itala pone il problema in Europa - ha sottolineato la Meloni - che come noi stiamo gestendo la questione migratoria è un errore. Mi fa sorridere che certa stampa racconta la vicenda: ma con Macron la Meloni si è vista, si è parlata? Italia e Francia difendono gli interessi nazionali, consapevoli che poi si deve trovare una soluzione”. Inoltre la premier ha annunciato che il tema delle rotte migratorie e della difesa dei confini esterni dell’Unione europea sarà al centro della prossima riunione del Consiglio europeo, che è prevista a febbraio.

“Abbiamo alzato la testa - ha rivendicato la Meloni - l’Italia deve avere gli stessi diritti del altri e credo che la soluzione ai flussi migratori vada trovata nell’impegno comune per la difesa esterna dei confini europei. In cambio di che cosa i migranti verrebbero redistribuiti? C’è un accordo tacito ed è quello che l'Italia sia l'unico porto di sbarco. E allora non trovate forte la reazione della Francia di fronte alla prima nave Ong che arriva in Francia? 230 persone a fronte della 94mila arrivate in Italia da inizio anno. L'ho chiesto al Pd in aula e mi hanno risposto di no perché loro ritengono che gli italiani non hanno gli stessi diritti degli altri".