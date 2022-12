Matteo Salvini, l'annuncio che cambia tutto: "4,5 miliardi per l'alta velocità al Sud"

22 dicembre 2022 a

Una vera e propria svolta epocale. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, accelera sulle grandi opere e soprattutto sull'alta velocità. Con uno stanziamento di 4,5 miliardi, il Sud finalmente potrà mettersi al passo del Paese con linee ferroviarie più veloci e con tempi de per correnza ridotti. "Approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici due progetti fondamentali per il Mezzogiorno e per il completamento della dorsale europea con il Ponte sullo Stretto. Sulla Salerno-Reggio Calabria partirà la fattibilità tecnico-economica dei primi 33km tra Battipaglia e Romagnano, mentre per la Palermo-Catania si procederà con il progetto definitivo della Tratta “Fiumetorto – Lercara Diramazione.

Più connessioni, più scambi commerciali, più velocità: l'Italia riparte da Nord a Sud", ha affermato il titolare delle Infrastrutture sui social. Insomma il Sud comincia a correre grazie all'intervento del ministero delle Infrastrutture che con un maxi stanziamento di risorse cambia radicalmente il volto dei trasporti nel nostro Paese. Gli interventi in Sicilia soprattutto segnano un'inversione di tendenza che potrebbe rivoluzionare gli spostamenti sull'isola rilanciando in modo concreto anche il comparto turistico. Di fatto il governo non perde tempo e Matteo Salvini sta realizzando un piano infrastrutturale capace di cambiare in modo tangibile il trasporto passeggeri in tutto il Sud Italia.