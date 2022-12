Stefano Bonaccini "minaccia" il governo: "Tra due anni"

23 dicembre 2022 a

Frase sibillina di Stefano Bonaccini, intervistato oggi 23 dicembre, su Rainews 24. "Tra un paio di anni dobbiamo tornare al governo del Paese", ha detto il candidato alla segreteria del Pd pensando evidentemente a nuove elezioni politiche nel 2024 anziché nel 2027 come dovrebbe essere se il governo Meloni arrivasse a fine legislatura. Che Bonaccini sappia qualcosa che noi non sappiamo?

Di certo il governatore della Regione Emilia Romagna ha ben chiaro come deve essere il Partito democratico. "Io potrei garantire tranquillamente il pluralismo. Il Pd non può che essere pluralista. Ma altro è vivere di correnti. Voglio un partito più popolare, per dare dignità a chi incontriamo. Vorrei un Pd che sta di più fra le persone". E ancora, ha aggiunto Bonaccini, "Noi dobbiamo tornare a essere baricentro del centrosinistra". Perché se è vero che "si deve governare con altri", "un conto è non essere autosufficienti, un altro è non delegare a chi si sente di sinistra di votare Cinque stelle e a chi si sente moderato di votare terzo polo. Come Pd siamo nati per mettere insieme culture progressiste riformiste differenti".

Bonaccini ha anche annunciato che avrà accanto Pina Picierno: "È vice presidente del Parlamento europeo, una donna giovane, del sud, e ha preso i voti mettendoci la faccia quando si è candidata alle Europee. E al pari di tanti altri e altre, è una figura che può fare bene nel Pd. Mi affiancherà in questa sfida, come tanti altri e altre".