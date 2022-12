Striscia la Notizia ridicolizza Soumahoro: lo sconcertante video ritrovato

26 dicembre 2022 a

No, Striscia la Notizia non dà tregua ad Aboubakar Soumahoro, il deputato ora autosospeso ed eletto in Parlamento con l'Alleanza Verdi e Sinistra. Come è noto, Soumahoro è stato travolto dallo scandalo delle coop di famiglia, gestite dalla moglie e dalla cognata: soldi spariti, fatture false, strani giri di denaro in Ruanda, dipendenti che accusano di non essere stati pagati, minori che denunciano di aver vissuto in condizioni a dir poco disagiate.

E si diceva... Striscia la Notizia. Il tiggì satirico di Canale 5, infatti, sta picchiando duro sulla vicenda. Non solo ironia: anche interviste a protagonisti, loro malgrado, di questa vicenda. Una su tutte: l'amico di Soumahoro che lavora nei campi e che rivela che gli stivali con cui Aboubakar si è presentato al primo giorno in Parlamento fossero suoi, glieli aveva prestati e ora ne reclamava il ritorno, "mi servono per lavorare".

"Non sapeva della moglie?". Striscia, bomba di Natale: come incastrano Soumahoro

E anche nel giorno di Natale, in cui Striscia non era in onda, la redazione del tg satirico di Antonio Ricci ha messo nel mirino Soumahoro. Lo ha fatto su Twitter, laddove ha rilanciato un breve video che mostra Soumahoro vestito da Babbo Natale mentre urla "forza Babbo Natale". A corrdeo del video, Striscia scriveva: "Buon Natale a tutti! E noi abbiamo un motivo in più per festeggiare perché anche alla Vigilia di Natale Striscia è stato il programma più visto della giornata! Grazieee!". Ma tutte le attenzioni del cinguettio, va da sé, venivano raccolte dal video del Soumahoro Babbo Natale.