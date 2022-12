Matteo Salvini, un trionfo da 4,5 miliardi di euro: al ministero...

A.V. 28 dicembre 2022 a

Ieri pomeriggio Silvio Berlusconi ha ricevuto il leader della Lega Matteo Salvini ad Arcore: l'occasione di uno «scambio di auguri e saluti affettuoso», come è stato definito dagli staff, è servita anche a fare il punto sulla situazione politica. Il clima tra i due leader è stato disteso: Silvio Berlusconi ha rivendicato il lavoro fatto al governo e in parlamento sulle pensioni e la decontribuzione dei giovani, due temi che nella versione finale della legge di bilancio vedranno valorizzate le istanze azzurre. Sulla manovra e sull'azione del governo, c'è stata piena intesa tra i due.

Salvini, inoltre, ieri ha incassato il via libera del Cipess- il Comitato interministeriale per la programmazine economica e lo sviluppo sostenibile - all'approvazione di 4,5 miliardi per gli investimenti del Contratto di programma Anas, rendendo disponibili i fondi stanziati dalla Legge di bilancio 2022. «È un risultato importante e fortemente caldeggiato dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che più volte ha ribadito la propria determinazione per accelerare i lavori in tutta Italia» spiegano fonti del Ministero delle Infrastrutture.

Nel dettaglio, gli investimenti saranno così ripartiti: oltre 2 miliardi alle nuove opere; 1,8 miliardi di euro destinati alla manutenzione programmata; 174 milioni di euro per il monitoraggio dei ponti e delle gallerie; 170 milioni di euro per lavori di progettazione; 123,99 milioni di euro per maggiori esigenze lavori in corso; 30 milioni di euro per fondo interventi non programmati; 24,02 milioni di euro per investimenti tecnologici.

All'interno del pacchetto sono inserite anche ventuno opere strategiche, da Nord a Sud, hanno beneficiato di una accelerazione significativa nel corso del Cipess su impulso del Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini. In questo caso gli interventi prevedono risorse per 2 miliardi e 380 milioni di euro: «Per una buona parte saranno pubblicati i bandi di gara in tempo record» annuncia il Ministero delle Infrastrutture, «tra la fine dell'anno e gennaio 2023». Uno stanziamento che potrebbe migliorare la rete stradale in tutta Italia.

In Lombardia, per dire, ci sono 136 milioni per la Variante di Edolo (Brescia); in Veneto, invece , sono previsti 396 milioni per la Variante di Longarone. La Liguria incassa la viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia, il Piemonte i lavori della "Pedemontana Piemontese", che porterà a un collegamento tra l'A4 (Torino - Milano) e l'A26 (Genova Voltri - Gravellona). Ma anche al Sud sono previsti interventi sugnificativi, come la Tangenziale di Gela per 395 milioni di euro. Il Cipess, presieduto dal premier Meloni, ha anche approvato nuove risorse per la ricostruzione dell'Abruzzo dopo il sisma del 2009. Ridotto invece da 1.690 milioni a 1.590 milioni per il finanziamento del Fondo per il Turismo.