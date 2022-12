Matteo Renzi, video-sfogo contro Conte: "Rdc? Perché non parli dei criminali?"

28 dicembre 2022 a

a

a

Matteo Renzi non usa giri di parole e inchioda Giuseppe Conte sul reddito di cittadinanza. Come è noto, il governo Meloni ha dato il via ad una stretta sul sussidio tanto caro ai grillini che di fatto porterà alla revoca dell'assegno fra circa 7 mesi per tutti coloro che sono occupabili. Una scelta, quella del governo, che di fatto è dettata dall'esigenza di porre un freno alle truffe che negli ultimi anni, da quando il reddito viene erogato, hanno riempito l'archivio della Guardia di Finanza. Migliaia di italiani hanno incassato l'assegno pur non avendone diritto. E in tanti, tra i beneficiari, avevano problemi con la giustizia, si va da condannati per mafia a condannati per terrorismo. Una vergogna davanti a cui il governo ha deciso di intervenire in modo tempestivo rispettando la prima promessa fatta in campagna elettorale.

Conte, è finita: basta pagare gente per non fare nulla

Ora il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, chiede che si parli di più delle storie di chi percepisce il reddito. Ebbene, Renzi lo sistema con pochissime parole su Instagram: "Perché Giuseppe Conte non parla dell'ingegnere che ha fatto una strage in un condominio a Roma qualche giorno fa, anche lui prendeva il reddito di cittadinanza.

Manovra, colpo di scena in busta paga: cosa arriva (subito)