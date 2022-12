Meloni sbeffeggia Conte: "Perché voglio ringraziarlo"

29 dicembre 2022 a

a

a

"Sono stata forse l'unica ad avere il coraggio di scrivere nero su bianco su un programma di governo che bisognava aumentare l'investimento in questo senso": Giorgia Meloni lo ha detto durante la conferenza stampa di fine anno, rispondendo a una domanda sulle spese militari. A tal proposito ha lanciato anche una frecciatina al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che invece si oppone all'aumento di tali spese: "Ora chiaramente l'Italia sta facendo la sua parte. Io voglio ringraziare il coraggioso impulso di Giuseppe Conte, il cui governo aumentò di 3 miliardi di euro le spese militari, credo sia importante lavorare trasversalmente da questo punto di vista. L'Italia andrà avanti, deve andare avanti".

"Mi scusi, ma lei in questi anni...": Meloni scatenata, chi gela con una frase

E in effetti l'ex premier non ha risparmiato critiche alla Meloni su questo punto. Commentando la manovra, per esempio, qualche settimana fa ha detto: "Il governo ha proposto una manovra all'insegna dell'austerità, una manovrina. E confesso che non potevo credere ai miei occhi quando ho appreso dalla maggioranza che l'emergenza del governo Meloni è oggi accelerare sulle spese militari per raggiungere quanto prima il livello del 2% del Pil e derogare a vincoli europei per il settore della difesa. Per noi l'emergenza è liberare risorse per l'ambiente la transizione ecologica, politiche per il lavoro, la crisi economica e sociale".