Sergio Mattarella, il discorso di fine anno: "Siete fuori strada"

Cosa dirà Sergio Mattarella nel discorso di fine anno? Come nei sette anni precedenti, il presidente della Repubblica si rivolgerà al Paese e non ai palazzi del potere. Lo scrive Ugo Magri su La Stampa, che poi aggiunge: "Chi si aspetta suggerimenti o rimbrotti rivolti ai protagonisti della politica è completamente fuori strada". I primi, infatti, vengono dati raramente, i secondi sarebbero un po' prematuri visto che Parlamento e governo si sono insediati da poco. "Mattarella - prosegue il giornalista - verrà inquadrato in piedi davanti alle telecamere in un’ala neoclassica della Palazzina dove è situato lo studio presidenziale".

Pare, insomma, che il capo dello Stato non starà seduto su una poltrona. Cosa può significare? Che il discorso, previsto alle 20 e 30, non andrà avanti per le lunghe, probabilmente durerà una quindicina di minuti. Tra i temi che Mattarella toccherà c'è innanzitutto la guerra in Ucraina. Poi la crisi energetica, l’inflazione, le difficoltà di famiglie e imprese, la precarietà. A tutto questo si aggiungono i rischi di una pandemia che sembra non essere ancora finita.

Spazio anche ai giovani e al loro futuro. Infine, chiosa Magri, "non potrà mancare un richiamo alla nostra Costituzione, che nel 2023 festeggerà il suo settantacinquesimo compleanno. L’età è ben portata, dirà il presidente. Parole chiave del messaggio (su tutte le reti pubbliche e private): solidarietà, visione, responsabilità, comunità".