In Onda, sondaggio riservato in Lombardia: "Partita aperta", le ultime cifre

Un sondaggio riservato sulle regionali in Lombardia è stato mostrato da Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7. La rilevazione, condotta da IZI, registra una forbice non proprio ampia tra Attilio Fontana, governatore uscente e candidato alla presidenza per il centrodestra, e Pierfrancesco Majorino, sostenuto invece da Pd, M5s, SI e +Europa. La rilevazione vede Fontana in testa col 43,2%; a seguire il candidato dem al 39%. Infine Letizia Moratti, sostenuta dal Terzo Polo, al 17,8%.

A commentare in diretta queste cifre è stato Majorino, ospite in collegamento del talk, che ha detto: "I sondaggi vanno sempre presi per le pinze, ma mi fa piacere che la partita è aperta. Un mese e mezzo fa, anche nelle vostre trasmissioni tv, il dibattito era su chi potesse arrivare secondo tra me e la Moratti. Oggi invece è evidente che la sfida è tra me e Fontana su chi può vincere le elezioni". Il candidato dem, però, non esclude che ci siano delle difficoltà: "Per noi comunque è tosta perché non partiamo favoriti, credo che l'importante sia ciò che noi stiamo percependo sui territori e non solo nelle grandi città, in molti sentono la necessità di una svolta".

Tra gli ospiti pure Franco Bechis, direttore di Open, che sul sondaggio ha spiegato: "Questi dati ci docono che la Moratti sta erodendo consenso nell'area del centrodestra. E non è una novità perché lei da lì veniva".