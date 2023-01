In Onda, Mannheimer avverte Meloni: "Chi sono i veri nemici"

04 gennaio 2023 a

Stop al taglio delle accise. Di questo si parla a In Onda, nella puntata di mercoledì 4 gennaio. Su La7, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile, c'è Renato Mannheimer. Il sociologo e sondaggista prende le difese del governo: "La Meloni sta attenta nella comunicazione, è piuttosto brava anche a rimediare alle cose dette in campagna elettorale".

Insomma, Mannheimer è fiducioso: "Troverà un modo di giustificare anche questo. Lo fa fin troppo bene e mettendo in ombra i suoi veri nemici, gli alleati. Andando avanti così, anche la cosa grave della benzina non graverà". Meno convinti i conduttori, dell'idea che le promesse fatte dal presidente del Consiglio non portare a termine rischino di essere un grosso problema per Fratelli d'Italia. Intanto però, stando a fonti della maggioranza, a marzo potrebbe arrivare un nuovo intervento sulle accise. L'idea è di uno sconto di dieci centesimi su benzina e diesel.

Chiuso il capitolo governo, Telese passa all'opposizione. In particolare, Giuseppe Conte. Proprio su di lui si sofferma il sociologo, che vede nel reddito di cittadinanza gridato in campagna elettorale il vero successo del Movimento 5 Stelle. "In Lazio e in Lombardia - conclude - basta che un candidato trovi il filone giusto" e la vittoria è scontata.