In Onda, Marianna Aprile al posto della De Gregorio? "Poco elegante"

La presenza di Marianna Aprile su La7 non è più una novità. Da tempo, nella versione estiva e quella natalizia, la caporedattrice di Oggi sostituisce Concita De Gregorio a In Onda. Un colpaccio, quello della Rete. Almeno stando al sondaggio realizzato da Affaritaliani.it che vede la giornalista essere preferita rispetto alla collega. "Ringrazio i vostri lettori per l’affetto, ma io sono in supplenza e mi sembrerebbe poco elegante nei confronti dei titolari qualsiasi esternazione".

Niente più commenti, la Aprile preferisce sorvolare l'argomento. In ogni caso la Aprile, oltre a In Onda, vanta un lungo curriculum: nata a Bari il 3 maggio 1976, ha lavorato per il settimanale di cronaca rosa Novella 2000 e ha assunto il ruolo di caporedattrice del settimanale Oggi per cui ha iniziato a lavorare nel 2008.

Durante l'estate del 2014 conduce il programma Millennium, in onda su Rai Radio 3, e, due anni dopo, nel 2016, è stata ospite ricorrente del talk-show a sfondo politico Otto e mezzo. Proprio il suo nome - si vocifera - sarebbe stato fatto dal Partito democratico in vista di diverse candidature. Ma, a quanto pare, la Aprile preferisce la tv e il giornalismo a una discesa in campo.