Giuseppe Conte balbetta davanti al titolo di Libero: figuraccia in tv

La notizia è che Olivia contribuisce: è una donna moderna, mano al portafoglio, dove Giuseppi non arriva sborsa lei. Del resto, non ha problemi e siamo nel 2023, non sarà nemmeno l'unica e chi si stupisce non sa come va il mondo. Ma nella fantasmagorica saga capodannesca delle "vacanze a Cinquestelle" del fu avvocato del popolo, c'è un nuovo avvicente capitolo che illustra lui stesso in prima serata e - lo ringraziamo per questo - ci rende questa giornata più frizzantina rispetto alla noiosissima direzione del Pd e al caro-benzina che traumatizza i poveri cristi perché, con questi prezzi alla pompa, difficilmente potranno andare in automobile a Cortina, a meno che non li porti la scorta.

Giuseppe Conte, ospite di Controcorrente su Rete4, attacca: «Ho sentito delle stupidaggini, che avrei pagato 2.500 euro a notte. Non abbiamo preso una suite ma una semplice stanza standard. Abbiamo pagato molto meno di 1.500 euro». Parla al plurale, dice "abbiamo" perché lui era con la fidanzata Olivia Paladino, figlia di Cesare, storico proprietario dell'hotel Plaza di Roma, un cinquestelle, nel centro della Capitale.

L'ex premier dice che non deve spiegare nulla, ma poi, incalzato, si apre e illustra uno splendido quadretto familiare che sembra rispondere anche agli sfoghi della sua ex compagna Valentina, madre di suo figlio. «Se c'è la mia famiglia a Cortina io la raggiungo»,spiega, «pagando di tasca nostra, e credo che non ci sia nessuna colpa e nulla di cui giustificarsi. Ho assistito a questa bolla mediatica, mi sono sorpreso che sia lievitata così in alto». Poi Conte si svela il suo lato romanticone e anche un po' fragile: soffre di solitudine. «Ho raggiunto per Capodanno la mia famiglia che era a Cortina perché ho preferito non rimanere solo a Roma», dichiara. «Ipocrisia? Non credo proprio perché se c'è una cosa che mi caratterizza è la massima trasparenza. Non ho mai nascosto che ho fatto 25 anni di onorata professione come avvocato e professore universitario, e poi è partito questo impegno in politica».

Incalzato dalla conduttrice sul titolo che Libero gli ha dedicato in prima pagina - "Reddito di fidanzamento" - il capo del Movimento ha risposto: «Secondo voi posso venire qui a restituire la contabilità di un ménage familiare (chi paga la stanza, chi paga il ristorante, chi paga la spesa di viaggio)? Siamo alla follia...». Poi il solito affondo sull'evasione e su altri leader che si fanno pagare dagli Stati esteri. E su Olivia ribadisce: «Contribuiamo entrambi e non riesco a capire quale possa essere la logica (delle polemiche, ndr). Agli altri politici si chiede chi paga cosa?». Ma, suvvia Conte, gli altri politici non hanno le regole stringenti che avete voi grillini, il vostro regolamento che vieta doni, sconti, elargizioni...