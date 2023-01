Olivia Paladino e Conte, "durante un colloquio a scuola": rumors piccanti

13 gennaio 2023 a

Nuove piccantissime voci su Olivia Paladino, Giuseppe Conte e l'ex moglie dell'avvocato, Raffaella Fico. Le foto del Capodanno a Cortina pubblicate da Dagospia hanno provocato una slavina, se non politica, certamente mediatica. E il gossip sul conto dell'ex premier imperversa, alimentato anche dalle parole a mezzo stampa e sui social della signora Fico.

Su Twitter è nata una chat, dal nome suggestivo: "Le bimbe di Raffaella Fico". Negli ultimi giorni ha riportato la rivelazione dell'ex moglie di Conte risalente a giugno: "Vi svelo un segreto mai detto. Non siamo separati legalmente ma ancora per poco spero. In teoria sulla carta siamo ancora sposati, ma non cambia niente". Ma è su Olivia che Dagospia ora concentra le sue maliziose rivelazioni: "C’è chi la ricorda giovanissima e scatenatissima tra la gioventù della Roma-bene intenta a svacanzare sull’isola di Ponza tra disco e barche, poi scende il silenzio - si legge sul sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino -. Finché riciccia al fianco di quella inimmaginabile sorpresa politica chiamata Conte, premier per caso".

E qui, i dettagli si fanno scabrosi: "Il colpo di fulmine tra Giuseppe e Olivia, detta Olly - ricorda ancora Dago -, sarebbe scoccato tra i banchi di una scuola, durante un colloquio scolastico con i professori dell’istituto frequentato dalla figlia di lei, Eva Paladino, e dal rampollo di lui, Niccolò, che frequentano la stessa classe". Non a caso, ecco lo sfogo della signora Fico sul tema, con un intervento nella chat delle sue "bimbe": "Se ti leggi il libro sulle gatte morte capirai che vincono sempre. Quindi nessuna sorpresa. Io posso dare solo un consiglio: se avete figli non mandate mai i vostri mariti a prenderli a scuola. Specialmente dove ci sono mamme single".

"Non ce l'ho con lui ma con lei che non ha lasciato perdere un uomo sposato", scrive una donna nella chat. Replica (e conferma) di Raffaella, moglie delusa e tradita da Giuseppe: "Soprattutto se è marito di un'amica... ma lasciamo perdere. Mi taccio per sempre", salvo velenoso commento a chi definiva la coppia Conte-Paladino "stupenda": "Come no, dopo che hanno distrutto una famiglia".