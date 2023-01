Licia Ronzulli all'attacco: "Non accetto la narrazione di Lollobrigida"

13 gennaio 2023 a

"Forza Italia non sta sabotando il Governo, siamo leali alla maggioranza, però abbiamo delle idee che non rinneghiamo solo perché facciamo parte di questo governo. Coerentemente con la storia di Forza Italia porteremo avanti le nostre battaglie". A dirlo è la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, a margine della consegna delle liste elettorali per le elezioni regionali in Lombardia presso il tribunale di Milano. "Non mi pare - continua Ronzulli - che in questo mese ci sia stato da parte nostra il controcanto, io rigetto la narrazione di Lollobrigida.

Nel caso delle accise non è stata Forza Italia il partito che ha fatto scattare la scintilla". Poi sempre la Ronzulli ha mandato anche un messaggio alla Lega: "Rizzi è passato alla Lega il giorno prima della chiusura delle liste, dopo che ha negato alla sottoscritta fino alla fine di andare in un’altra lista. Lo trovo molto triste per la sua storia personale, per la storia della sua famiglia: mi chiedo cosa direbbe suo padre se fosse stato qua di questo cambio di casacca improvviso che a casa mia si chiama tradimento.

Evidentemente il coraggio non fa parte delle qualità del signor Rizzi. Probabilmente si sarà spavento di correre, ha pensato di non farcela. In politica si può vincere o perdere ma non si scappa senza coraggio da una gara e da una tornata elettorale per paura di non essere rieletti perché allora vuol dire che in cinque anni non hai lavorato bene".