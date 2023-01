Guido Crosetto, sfogo duro contro Mosca: "Basta fake news sull'Italia"

14 gennaio 2023 a

"Fake news che mirano a minare il consenso nazionale della nostra opinione pubblica a sostegno dell’Ucraina": il ministro della Difesa Guido Crosetto condanna l'attività russa in un’intervista a Formiche. "Contro questa disinformazione, che viene da organi ufficiali russi (Ambasciata russa in Italia, ministero degli Esteri) diciamo con forza ’basta!’. Non si inventano notizie denigratorie del buon nome dell’Italia per fini di propaganda militare".

Non è la prima volta che il ministro se la prende con Mosca e con la sua propaganda. Lo ha già fatto qualche giorno fa, quando i russi hanno insinuato che gli ucraini avessero ricevuto delle mine antiuomo dall'Italia. A tal proposito, Crosetto ha detto: "L’Ambasciata russa in Italia, come già il ministero degli Esteri russo, sulle presunte mine antiuomo prodotte e vendute dall’Italia mente sapendo di mentire. L’ultimo tweet dell’Ambasciata russa contiene, in particolare, informazioni volutamente fuorvianti, non veritiere e gravemente denigratorie. Un’allusiva e tendenziosa propaganda contro il nostro Paese che ha sempre rispettato le norme del Diritto Internazionale. Sorprende l’utilizzo di fake news e foto non contestualizzate per indurre il lettore a trarre conclusioni completamente false".

Crosetto, poi, ha spiegato che "è necessaria una politica estera condivisa e intenti comuni all’intera comunità politica della Ue". Per il ministro, però "sarà necessario evitare qualsiasi inutile duplicazione, nel quadro delle nostre storiche alleanze". Per questo, ricorda Crosetto, "la dichiarazione comune sulla cooperazione tra Unione europea e Nato sottolinea che la Nato è il fondamento della difesa collettiva per suoi membri e per la sicurezza Euro-Atlantica, e che la Nato, allo stesso tempo, riconosce il valore di una Difesa europea più forte e più efficace che contribuisca alla sicurezza globale e transatlantica, in maniera complementare e inter-operativa".