Non è l'Arena, sospetti sul caso Renzi-Autogrill: "Punti interrogativi"

A Non è l’Arena, nella puntata di domenica 15 gennaio su La7, Massimo Giletti sfodera l'artiglieria pesante. Il conduttore torna a occuparsi del caso Renzi-Autogrill, mostrando dei "documenti che mettono dei punti interrogativi sulla ricostruzione". Il 23 dicembre 2020 Matteo Renzi si incontra nell’area di servizio di Fiano Romano con l’allora dirigente dei Servizi segreti Marco Mancini. L’incontro è stato filmato e diffuso, suscitando da subito sospetti e polemiche. Tanti infatti i misteri e gli interrogativi intorno a questa vicenda.

Solo pochi giorni fa il giornalista ha incontrato la donna che ha scattato le foto all'ex premier e all'agente dei servizi segreti. Da quegli scatti rubati è nata una puntata-bomba di Report e ora una inchiesta giudiziaria. "Io non l'ho voluta fermare né ho voluto mostrarne la faccia, per rispetto a questa persona. E ho reso irriconoscibili anche le targhe, perché non voglio dire in quale città si trovi", ha detto al momento del faccia a faccia.

E ancora: "Ma vi posso dire che questa donna è laureata in storia dell'arte, è una professoressa, ha una famiglia, so benissimo dove abita anche se non ho voluto suonare al campanello. Sarà lei, se vorrà mai parlarci, a chiamare il numero in sovrimpressione e decidere se aprire una linea con noi, spiegare ansie e paure. Noi vogliamo solo dire che tra questa donna e i servizi segreti non c'è un rapporto diretto". Ora però il mistero si infittisce.