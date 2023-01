Giorgia Meloni, schiaffoni alla sinistra: "Chi sminuisce i nostri eroi"

18 gennaio 2023 a

"Il suo nome era Filippo". Il post di Giorgia Meloni su Facebook è forse la risposta migliore a quanto accaduto nelle ore successive alla cattura di Matteo Messina Denaro. Qualcuno, come il comico Luca Bizzarri, a furia di prendere per i fondelli la politica è finito, involontariamente o meno poco cambia, è finito a sbeffeggiare un evento storico come l'arresto dell'ultimo Capo dei capi di Cosa Nostra, super-latitante da 30 anni e tra i 10 uomini più ricercati non in Italia, ma nel mondo.

Proprio la difficoltà nel mettergli finalmente le manette addosso, anziché causa di facili e immotivate ironie, dovrebbe essere al contrario motivo di orgoglio per il blitz dei carabinieri del Ros a Palermo. E la premier e leader di Fratelli d'Italia pensa proprio agli agenti, ai loro sacrifici, ai loro "martiri" nel post su Facebook: "Il suo nome era Filippo Salvi ed è il Maresciallo dei Carabinieri al quale i colleghi hanno dedicato l'arresto del boss Messina Denaro - ricorda pubblicando la foto dell'agente -. Filippo aveva 36 anni ed era molto legato al suo lavoro, quando - nel 2007 - morì durante un'indagine proprio per cercare di arrivare al boss".

Quella di Salvi non fu una classica "morte sul lavoro": cadde da una collinetta nel tentativo di piazzare una telecamera con cui spiare i possibili movimenti del boss latitante. Il maresciallo è un caduto in servizio nel corso della guerra tra lo Stato e la mafia. "Quando si tenta di sminuire il lavoro dei tanti uomini e donne che ogni giorno, con coraggio e spirito di abnegazione, dedicano la loro vita alla lotta alla criminalità organizzata, si infanga anche la memoria di eroi silenziosi come Filippo", scrive la Meloni.

"Noi non vogliamo dimenticare il suo sacrificio e quello di tanti italiani che hanno dato la loro stessa vita per un'Italia senza la mafia - ha aggiunto Meloni -. Nel loro ricordo, continuerà la battaglia per estirpare la criminalità organizzata".