Csm, eletto il vicepresidente: è il leghista Fabio Pinelli

25 gennaio 2023

È Fabio Pinelli il nuovo vicepresidente del Csm. È stato eletto alla terza votazione, con 17 voti contro i 14 espressi per Roberto Romboli. Pinelli, avvocato penalista del foro di Padova, è stato eletto laico del Csm la scorsa settimana in quota Lega. "Sono certo che il Consiglio con la sua condizione affronterà con obiettività e concretezza anche le questioni più complesse che di volta in volta gli saranno sottoposte", ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la proclamazione di Fabio Pinelli. E il nuovo vicepresidente del Csm di fatto ha immediatamente messo in chiaro quale sarà il suo modo di agire: "Anche a chi non mi ha votato dovrò garantire ascolto, per cui il comportamento del Consiglio sia orientato sempre a scelte condivise e meditate".

E ancora: "Orienterò ogni mio comportamento al servizio del Paese, con il faro del Presidente della Repubblica". E proprio il presidente della Repubblica ha voluto ribadire l'auspicio di una collaborazione tra tutti i membri del Consiglio Superiore di Magistratura: "Sono certo che ogni consigliere conti di svolgere il proprio ruolo con piena lealtà verso le istituzioni. Il ruolo di componente del Consiglio superiore interpreta una funzione di garanzia e al contempo di grande responsabilità ed equilibrio tra i poteri costituzionali. Componenti togati e non togati -ha aggiunto il Capo dello Stato- si distinguono soltanto per la loro provenienza, ma hanno le medesime attribuzioni nella gestione della complessa attività che è a loro rimessa".