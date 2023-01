Qatargate, Antonio Panzeri? "Che nomi sta per fare per salvare i parenti"

Matteo Legnani 25 gennaio 2023 a

a

a

Potrebbe presto allargarsi ulteriormente, coinvolgendo altri eurodeputati anche di nazionalità italiana, il Qatargate, la tangentopoli europea legata alle mazzette che lo il Paese del Golfo avrebbe pagato a numerosi esponenti del Parlamento di Strasburgo in cambio di decisioni e voti che lo favorissero nell’ambito della politica estera ed economica dell’Unione. Intervistato dall’emittente Kontra, l’avvocato dell’eurodeputata greca e vicepresidente del Parlamento Ue Eva Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, ha infatti dichiarato che Pier Antonio Panzeri sarebbe pronto a «consegnare» alla Procura federale belga i nomi di altri deputati che avrebbero ricevuto denaro in cambio di favori resi a Doha, provenienti da diversi Paesi. «Arrivano messaggi e notizie che farà nomi di eurodeputati di Germania, Francia, Italia e Belgio. Per quanto riguarda le persone provenienti dalla Grecia, non posso escludere nulla, soprattutto perché è un periodo pre-elettorale» ha spiegato il legale.





"Cosa faceva la commercialista di Panzeri": l'accusa più pesante, la sinistra trema