Valditara, la bomba: "Stipendi più alti ai professori del Nord"

La scuola pubblica necessita di nuove forme di finanziamento per coprire gli stipendi degli insegnanti che potrebbero essere differenziati a livello regionale. "Non è competitivo pagare 1.500 euro al mese un insegnante di matematica", dice il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a La Repubblica, e chi vive e lavora in una regione d’Italia in cui il costo della vita è più alto, dovrebbe guadagnare di più.

Una proposta, quella degli stipendi differenziati tra Nord e Sud che ha scatenato l'ira dell'opposizione. "Valditara getta la maschera e descrive a chi avesse ancora qualche dubbio il modello che vuole realizzare questo governo: la scuola delle disuguaglianze. Garantire stipendi più alti al Nord perché il costo della vita è più alto non ha nulla a che vedere con il merito, né tiene conto degli sforzi enormi che molti docenti mettono in campo in contesti disagiati, dove la scuola rappresenta il principale presidio democratico", tuonano i capigruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato e alla Camera Luca Pirondini e Anna Laura Orrico. "Il disegno di Valditara ci inquieta: il suo piano è esattamente quello che gli contestammo in Parlamento e le sue parole ci stanno dando ragione. Vedremo le mosse concrete che metterà in campo ma una cosa è certa: il Movimento 5 Stelle sarà al fianco del mondo della scuola per contrastare le derive disegualitarie, privatistiche e ideologiche di questo governo".

Anche Irene Manzi, capogruppo Pd in Commissione Scuola alla Camera, si dice contraria alle dichiarazioni del ministro. "La scuola immaginata da

Valditara allarga divari e disuguaglianze. Ma non dobbiamo stupirci: questa è l’autonomia differenziata che vuole la destra. Un’autonomia che perpetua i divari e le distanze. Ci opporremo con tutte le forze a questa deriva che spacca il Paese e divide gli insegnanti. La battaglia per un aumento degli

stipendi dei docenti in linea con i livelli europei deve riguardare tutto il Paese ed è quello su cui vorremmo poter conoscere le proposte del ministro".