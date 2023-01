Carlo De Benedetti, "qualcosa di radicale": voci sul nuovo partito

26 gennaio 2023 a

Carlo De Benedetti pensa a un nuovo partito? L'indiscrezione è stata lanciata dal Foglio, secondo cui l'ingegnere, "dopo aver lanciato un nuovo giornale (il Domani) ora sta meditando se intraprendere un’ulteriore avventura". L'idea sarebbe quella di un "partito verde", ma non ispirato ai moderati ambientalisti tedeschi. Si vorrebbe dare vita a un movimento piuttosto radicale. Secondo il quotidiano diretto da Cerasa, comunque, non ci sarebbe ancora nulla di certo e non si sa se alla fine l’operazione andrà in porto, "ma quel che è sicuro è che De Benedetti ne sta parlando e chiedendo consigli", si legge.

A seguire un riferimento anche ai piani di Enrico Letta, segretario dimissionario del Pd. Pare che la sua intenzione sia quella di farsi eleggere presidente del partito. Cosa che potrebbe non essere così facile, dal momento che i due i candidati più favorevoli alla sua successione, cioè Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, insistono da giorni sulla necessità di nuovi vertici.

Per quanto riguarda le dinamiche interne al partito, il Foglio spiega che nel Pd tutti sarebbero convinti del fatto che Paola De Micheli, anche lei candidata alla segreteria, al secondo turno darà indicazioni di votare Bonaccini. Appare più incerto, invece, quello che potrebbe fare il quarto e ultimo candidato alle primarie dem, Gianni Cuperlo: "In molti ritengono che alla fine non darà alcuna indicazione ai suoi", si legge sul quotidiano.