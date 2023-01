Berlusconi, la "sfida" a Meloni: "Tutti necessari, ma noi..."

28 gennaio 2023 a

"Tutti necessari, ma Forza Italia è indispensabile". Silvio Berlusconi, in un post sociale dedicato agli anziani in vista delle prossime elezioni regionali, rilancia la "sfida" a Giorgia Meloni e all'anima più classicamente "di destra" della maggioranza di governo. "La coalizione del centrodestra che noi abbiamo fatto nascere nel 1994, quasi trent'anni fa, è composta da anime differenti, ma ognuna necessaria per avere un centrodestra vincente sul piano politico e sul piano dei numeri - premette l'ex premier -. Noi di Forza Italia nella coalizione rappresentiamo l'anima più indispensabile di tutte, perché non esisterebbe un centrodestra di governo, in un grande Paese europeo come l'Italia, senza i liberali, senza i cattolici, senza i garantisti. In una parola, non esisterebbe un centrodestra di governo senza Forza Italia".

Quindi, il video entra nel merito elettorale. "Noi non dimentichiamo mai gli impegni assunti in campagna elettorale e l'aumento delle pensioni a un minimo di 1.000 euro per tutti, anziani e disabili, era ed è un obiettivo che vogliamo realizzare a ogni costo in questa legislatura", sottolinea il presidente forzista. "Nella legge di Bilancio abbiamo ottenuto un primo aumento a 600 euro per le persone dai 75 anni in su. E' solo il primo passo realizzato nonostante il pochissimo tempo e la necessità di impiegare molte risorse per il caro bollette. Il nostro impegno a portare le pensioni a 1.000 euro rimane in modo assoluto".



"Le promesse fatte in campagna elettorale sono sacre. Solo noi abbiamo questo progetto per gli anziani e abbiamo dimostrato di mantenere questi impegni quando siamo stati al governo - aggiunge il Cav -. Per questo vi chiedo di andare a votare e non sprecare il vostro voto: dovete darci più forza per realizzare gli impegni assunti. Si votino, dunque, Attilio Fontana in Lombardia e Francesco Rocca nel Lazio" e "all'interno del centrodestra scegliete e votate noi. Sarà il più sensato e migliore investimento per il vostro futuro. Dare a noi il vostro voto, per rendere la nostra presenza più forte nella coalizione di centro-destra, è davvero molto importante".