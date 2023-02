Donzelli, Malan contro Fusani: "Era tutto già su Repubblica"

02 febbraio 2023 a

Nuovo scontro a Omnibus. Davanti ad Alessandra Sardoni, nella puntata di giovedì 2 febbraio su La7, Lucio Malan e Claudia Fusani non se le mandano a dire. Oggetto, le parole di Giovanni Donzelli in Aula e le rivelazioni su Alfredo Cospito. Silenziando la sinistra, il senatore di Fratelli d'Italia ricorda che lo stesso retroscena era stato pubblicato da Repubblica con dovizia di particolari. Dunque, nessun segreto o atto secretato sarebbe stato rivelato dal collega e sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

"Per quanto riguarda la vicenda Donzelli-Delmastro - spiega - ne aveva già parlato in due successive informative il ministro Nordio, quindi era perfettamente normale che il presidente del Consiglio non intervenisse su questo. Il punto della questione è il 41 bis rispetto a Cospito che ne chiede l'abolizione totale. È normale che, su questo punto, abbia pari sensibilità da parte dei boss mafiosi. Questo presunto segreto rivelato da Donzelli alla Camera intorno a mezzogiorno di martedì, era stato già pubblicato fin dalle 6 del mattino su Repubblica che parlava delle medesime circostanze e oggi è stato ripubblicato, con ulteriori particolari, dal Fatto Quotidiano. Quindi, a quanto pare, non è poi questo gran segreto".

Non si trova d'accordo la Fusani: "Non è corretto. Se il governo non voleva politicizzare questa cosa, spostava Cospito un mese fa". "Ma le condizioni di salute - tiene a precisare Malan - si sono aggravate ora". Ma la giornalista tira dritto: "Repubblica ha scritto che ci sono persone al 41 bis che approfittano di queste situazioni, non ha rivelato cose". Nulla di più falso, tanto che il senatore precisa: "No, ha parlato di un colloquio durante l'ora d'aria, non ha solo messo le virgolette, capirai che differenza".