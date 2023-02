Cospito, FdI a Nordio: "Fare luce sulla visita dei dem in carcere"

03 febbraio 2023 a

a

a

"Le notizie riportate da il Fatto quotidiano gettano una luce inquietante sulla vicenda della protesta di Cospito e della visita da lui ricevuta in carcere dagli esponenti del Partito democratico": Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio, "alla luce del fatto che, come riportato dal quotidiano, esiste l’ipotesi di un ’piano per arrivare all’abolizione del 41-bis’".

Nell'interrogazione, i meloniani chiedono al Guardasigilli "di quali elementi disponga in merito" alla visita in carcere all’anarchico Alfredo Cospito di 4 parlamentari del Pd -compreso l’ex ministro Andrea Orlando e la capogruppo Debora Serracchiani, "e quali iniziative intenda assumere al fine di scongiurare pericolosi sodalizi tra criminalità organizzata e terrorismo". Nell’interrogazione, annunciata oggi dal capogruppo FdI alla Camera Tommaso Foti e visionata dall’Adnkronos, vengono riportati anche i contenuti dell’articolo apparso sul Fatto Quotidiano nell’edizione di ieri. Articolo nel quale si legge che, durante la visita nel penitenziario, "Cospito avrebbe invitato i parlamentari a ’parlare' con alcuni esponenti di spicco della criminalità organizzata".

Cospito, inoltre, avrebbe chiarito pure che "il suo sciopero della fame non ha il solo scopo di far revocare a se stesso il regime di carcere duro, ma quello di ottenerne l’abolizione per tutti, compresi i ’vicini mafiosi'. Intervistato dal Fatto, il senatore Verini ha confermato che "qualche frase di circostanza, tra i quattro parlamentari e i tre mafiosi, è stata scambiata", riporta ancora l’atto parlamentare indirizzato al ministro della Giustizia.