Donzelli e Delmastro, non solo la querela: "Risarcimento danni"

Sta diventando una guerra nucleare lo scontro tra Fratelli d'Italia e il Pd sul caso Cospito. "I democratici nelle prossime ore presenteranno querele e richiesta di risarcimento danni nei confronti del sottosegretario onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove e dell'onorevole Giovanni Donzelli". E' quanto si apprende dai gruppi parlamentari del Pd. Verranno presentate "querele" e "richieste di risarcimento danni" contro i due parlamentari di FdI "per le gravi affermazioni, ripetutamente effettuate dagli stessi in diversi contesti, diffamanti e lesive della onorabilità dei parlamentari Pd e gravemente offensive della storia e dell'impegno di una forza politica che ha avuto e continua ad avere come proprio valore fondante la lotta alla criminalità organizzata e a ogni forma di terrorismo". "Siamo certi - concludono i gruppi Pd - che i due parlamentari si assumeranno la responsabilità delle loro gravi affermazioni senza nascondersi dietro l'immunità parlamentare".

A innescare la sfida all'ultimo sangue le parole pronunciate da Donzelli martedì in aula alla Camera, ricordando i contatti presunti tra Cospito e i boss mafiosi e il colloquio avuto in carcere con l'anarchico e 4 parlamentari del Pd, Serracchiani, Orlando, Verini e Lai. Donzelli aveva suggerito una comunione di intenti tra i dem e Cospito, che sarebbe stato incoraggiato addirittura nel suo sciopero della fame per l'abolizione del 41 bis. Accuse circostanziate a cui Donzelli ha aggiunto una domanda: "Da che parte sta il Pd? Con lo stato o con terroristi e mafiosi?". A comunicargli quanto accaduto in carcere in maniera sommaria è stato il suo compagno di partito Delmastro. Il Pd, sottolineano al Nazareno, è "una forza politica che ha avuto e continua ad avere come proprio valore fondante la lotta alla criminalità organizzata e a ogni forma di terrorismo".