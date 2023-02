Crosetto inquietante: "Cosa sta succedendo dopo Cospito"

04 febbraio 2023 a

Il caso Cospito spacca il Parlamento e pure Twitter. Sui social si è scatenata la polemica tra Guido Crosetto e Carlo Calenda. "Bisogna saper accantonare la polemica politica quando è lo Stato (non questo o quel Governo) a essere sotto attacco - scrive il ministro della Difesa -. La minaccia degli anarco-insurrezionalisti, che si stanno saldando con gruppi antagonisti e rimasugli del terrorismo, è alle Istituzioni democratiche".

L'ammonimento del fondatore di Fratelli d'Italia viene sì raccolto da Calenda, ma non nel senso della moderazione invocata da Crosetto: "Infatti Guido - replica il leader di Azione e Terzo Polo -. Ed è per cementare questa unità che Donzelli e Delmastro vanno ripetendo che la sinistra si inchina ai mafiosi. L'unità si ottiene con il rispetto reciproco e l'uso attento e mai strumentale vs minoranze dei poteri dello Stato. Il contrario di ciò che avete fatto".

Il riferimento di Calenda è alle ultime, pesanti accuse di Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, che ha definito "un inchino ai mafiosi" la visita in carcere a Sassari di Serracchiani, Orlando, Verini e Lai a Cospito e ad altri tre detenuti mafiosi al 41 Bis, come riportato dagli organi di stampa. Nel frattempo, il Pd ha deciso di querelare Delmastro e Donzelli (finiti peraltro sotto scorta insieme a Ostellari per le minacce ricevute da ambienti filo-anarchici) e di chiedere loro pure un risarcimento danni.