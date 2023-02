Salvini scatenato contro il Pd: "Lezione che ricorderà per 30 anni"

05 febbraio 2023 a

a

a

Scalda i motori, Matteo Salvini, in vista delle regionali del prossimo weekend. Il leader della Lega e vicepremier interviene all'evento del centrodestra a sostegno della candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della regione Lazio. E in primis fa quadrato attorno all'esecutivo: "I primi cento giorni di governo mi hanno fatto trovare colleghi in gamba. Conto e sono sicuro che diventeranno anche amici. Questa è la differenza tra andare d'accordo sul posto di lavoro e ragionare da squadra", sottolinea.

Dunque, passando all'attualità e alle polemiche sul caso di Alfredo Cospito, aggiunge: "Se ancora qualcuno oggi inneggia alla lotta armata è un dovere dello Stato evitare che questa persona parli con i giovani e con l'esterno", taglia corto il ministro delle Infrastrutture. Poi, la profezia: "Siccome sanno che il Pd prenderà un lezione che si ricorderà per i prossimi trent'anni non ne parla nessuno delle regionali", ricorda Salvini riferendosi alle manovre della sinistra per spostare l'attenzione dall'evento elettorale.

Quindi una battuta anche su Silvio Berlusconi, intervenuto prima di lui all'evento in sostegno del candidato: "Ho appena ascoltato Berlusconi, ha un'energia e un entusiasmo eccezionale. Spero che Dio mi conceda la metà della sua forza", ha affermato Salvini.