Ronzulli bombarda Letizia Moratti: "Sciacalla, ricca annoiata, gallina che..."

Dopo la smentita di Silvio Berlusconi, arriva l'attacco della sua fedelissima. Parliamo di Licia Ronzulli. La senatrice di Forza Italia non ha apprezzato la bizzarra teoria apparsa su Repubblica e dal titolo "Berlusconi si smarca". Il riferimento è alle Regionali dove, stando a Maurizio Molinari, il leader azzurro punterebbe su Letizia Moratti. Insomma, a detta di Repubblica il Cavaliere starebbe remando contro la sua stessa coalizione, votando per la candidata del Terzo Polo. Nulla di più falso. Di quella "confidenza" citata dal quotidiano, ossia "il leader di Fi: temo la svolta a destra, voterei Moratti", non c'è nulla di fondato.

E lo ribadisce a gran voce la Ronzulli, che non manda solo una frecciata al giornale. Nel mirino l'ex sindaco di Milano che, letta la "ricostruzione", ha ringraziato l'ex premier. "Letizia Moratti - tuona la capogruppo dei senatori di FI - eviti di ringraziare Berlusconi, a proprio uso e consumo, per pensieri e parole mai pronunciate, né pensate, dal presidente. Piuttosto, si scusi con lui per aver rinnegato la sua storia e tutto quello che ha ricevuto da Forza Italia e dal centrodestra in questi anni. Un tradimento consumato solo per il capriccio di una ricca signora, annoiata e in cerca di una poltrona".

Mesi fa la Moratti aveva rassegnato le dimissioni da vicepresidente e assessora alla Sanità della Regione Lombardia in contrasto proprio con il centrodestra. E ancora: "Provo tristezza per la signora Moratti - accusa Ronzulli - costretta a comportarsi come una qualsiasi sciacalla. Mi ricorda tanto la scivolata sulla diffamazione a Pisapia e il furgone rubato, che le fece perdere le elezioni. Il lupo perde il pelo ma non il vizio?".

E ancora. Per Ronzulli "gallina che canta ha fatto l'uovo. A vedere il video con cui Letizia Moratti fa pubblicità ingannevole, usando la notizia falsa di Repubblica su parole mai pronunciate dal presidente Berlusconi, è facile capire che su quella polpetta avvelenata, la candidata del terzo polo, evidentemente con l'acqua alla gola, ha lasciato le sue impronte digitali. Il suo tentativo disperato per cercare di confondere l'elettorato e di rubare qualche voto in più andrà a vuoto. È davvero squallido vedere come alcuni esponenti politici arrivino anche a questo. Finite le idee per convincere gli elettori, ammesso che ne abbiano mai avute, arrivano a usare questi mezzi".