Letizia Moratti, quel sondaggio sospetto sul "Corriere"

07 febbraio 2023 a

a

a

Si chiama “Trova il tuo presidente” ed è un giochino che fino a poche ore fa compariva sul sito del Corriere della Sera. Il meccanismo, curato dal sito di sondaggi You trend, è quello consueto: ci sono dodici domande alle quali si deve dare un valore di gradimento. La somma dei punti ti dice a quale dei quattro candidati per la Regione Lombardia sei più affine. A incuriosire, però, non è tanto il meccanismo, che sta alla base dei numero quiz che si possono fare sui social, è il tono delle domande che, a esser buoni, appare giusto un filino tendenzioso. Dopo una serie di temi generici, come l’Ue, l’euro, l’immigrazione, la guerra e il reddito di cittadinanza, arriva il piatto forte. Al lettore si chiede, ad esempio di dare un voto da uno a cinque all’affermazione «Attilio Fontana è stato un pessimo presidente della Regione Lombardia» o ancora «L'emergenza sanitaria legata al Covid è stata gestita bene da parte della Regione Lombardia».



"Di quanto vinceremo". Salvini, profezia-trionfo: svelate le cifre record

Prima ancora venivano scandagliati temi sui quali è oggettivamente difficile avere una risposta tranchant, come ad esempio «Bisogna difendere la famiglia tradizionale basata sull’unione tra uomo e donna», «L’Italia deve realizzare grandi infrastrutture senza farsi frenare dagli ambientalisti»; «Occorre investire prioritariamente sulle case popolari per diminuire le disuguaglianze»;



Repubblica-Fatto, l'ultima spiaggia: la menzogna contro Cav e Meloni

«È prioritario per lo sviluppo della Lombardia ottenere maggiore autonomia su diversi ambiti che al momento sono in capo allo Stato centrale». La cosa buffa - a pensar bene - è che se le risposte (abbiamo fatto più di un test) sono appena appena ammorbidite rispetto a quello che il sondaggista si aspetterebbe da un elettore di centrodestra (e financo di centrosinistra), dal test viene fuori che il tuo candidato ideale è Letizia Moratti. Un caso? Il sondaggio mascherato pare non sia piaciuto a più di un candidato (diciamo due) e così in serata è stato tolto dalla testata.