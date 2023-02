Meloni contro Macron: "Incontro con Zelensky mina l'unità della Ue"

09 febbraio 2023 a

"Inopportuno". Giorgia Meloni a valanga su Emmanuel Macron e la sua decisione di invitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi. Una scelta che, spiega la premier italiana, mina l'unità europea a Bruxelles. Prima di partecipare ai lavori del Consiglio europeo, la Meloni ha sottolineato: "La nostra forza è la compattezza" e ci sono momenti nei quali le questioni di politica interna "rischiano di andare a discapito della causa comune" europea.

Il riferimento è appunto al vertice a tre a Parigi tra Macron, Zelensky e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Non ho commenti da fare", ha replicato Macron alle dichiarazioni della premier italiana. "Ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo". "La Germania e la Francia - ha proseguito il presidente francese -, come sapete, hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione" dell'Ucraina, "perché abbiamo anche condotto insieme questo processo, penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole" per i colloqui diplomatici. Zelensky, ha poi aggiunto Macron, "oggi vedrà tutti i leader" a Bruxelles e "l'unico obiettivo è difendere le frontiere e la sicurezza dell'Ucraina".



Al presidente ucraino, spiega a proposito la Meloni, "dirò che l'Italia continua a essere pienamente impegnata, la nostra contribuzione è a 360 gradi perché siamo consapevoli che il conflitto ci coinvolge tutti direttamente e che il modo migliore per costruire una azione di pace e di dialogo sia mantenere una situazione di equilibro. Il sostegno all'Ucraina è anche il modo migliore per arrivare a una possibile trattativa e in ogni caso l'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina oggi, e intende rimanere parte protagonista nella futura ricostruzione del paese".