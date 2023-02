Qatargate, Andrea Cozzolino ai domiciliari: ora il Pd trema

11 febbraio 2023 a

Andrea Cozzolino ai domiciliari. La Corte d’Appello di Napoli ha dunque accolto la richiesta dei legali dell'europarlamentare sospeso dal Partito democratico, Vincenzo Domenico Ferraro e Federico Conte. Cozzolino è coinvolto nel cosiddetto scandalo Qatargate per cui ora dovrà scontare i domiciliari nella sua abitazione napoletana nel quartiere Vomero, in attesa della decisione per l’estradizione in Belgio.

"In relazione alla richiesta di estradizione - ha spiegato l'avvocato Ferraro - la procedura sarà decisamente più lunga. Ci siamo opposti tanto alla gravità indiziaria, quanto al pericolo di fuga che secondo noi non sussiste in quanto Cozzolino, prima della revoca dell'immunità parlamentare, aveva più volte chiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione", aggiunge il legale spiegando che "Cozzolino è provato dalla notte passata in carcere, ma è comunque tranquillo e confida nella giustizia".

All'europarlamentare sono stati contestati i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio nell'ambito del Qatargate. Lo scorso 2 febbraio il Parlamento europeo in una sessione plenaria aveva revocato l'immunità a Cozzolino e all'eurodeputato Marc Tarabella, consentendo agli investigatori belgi di interrogarli. Nel mandato di arresto si legge: "Una riunione su una 'risoluzione del Qatar' si è tenuta in data 7/12/2021 a quanto pare all'interno degli edifici europei (in circostanze ancora da precisare). Prima di questa riunione', l'assistente parlamentare 'Giuseppe Meroni ha chiesto istruzioni a Panzeri. Al termine della riunione, Panzeri ha ricevuto due sms da Meroni' che recitavano 'Qatar risolto' e 'il quadriumvirato Cozzolino, Moretti, Arena, Tarabella ha colpito con precisione, attenzione ed efficacia'".