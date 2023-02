Qatargate, arrestato Marc Tarabella: la sinistra europea si sgretola

10 febbraio 2023 a

a

a

Lo scandalo Qatargate si allarga. Dopo Antonio Panzeri, Monica Rossana Bellini, Eva Kaili e Francesco Giorgi, le autorità belghe arrestano Marc Tarabella. L'eurodeputato, che si è sempre professato innocente, era stato espulso dal gruppo S&D (Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici) al Parlamento europeo il 2 febbraio scorso poi l'Eurocamera gli aveva revocato l'immunità parlamentare. Il motivo? Stando a Panzeri il politico belga di origine italiana avrebbe ricevuto tra 120 e 140mila euro perché ammorbidisse le proprie posizioni riguardo al Qatar.

"Che nomi sta per fare Panzeri per salvare i parenti": terremoto in arrivo

Tarabella, sempre nella mattinata di venerdì 10 febbraio, è stato ascoltato da un giudice istruttore, Michel Claise, per poi essere prelevato nella sua abitazione. L'uomo è sindaco di Anthisnes, un comune della provincia di Liegi, in Vallonia. Da qui è stato trasferito a Bruxelles dove è stato sottoposto a interrogazione. Fonti della Procura federale hanno fatto sapere che "Tarabella è temporaneamente privato della libertà nell'ambito dell'inchiesta su fatti di presunta corruzione volta a influenzare i processi decisionali dell'Ue e viene interrogato dalla Polizia, su ordine del giudice istruttore Michel Claise. A seconda dell'esito dell'interrogatorio, Claise deciderà se interrogarlo lui stesso e se confermare lo stato di arresto o meno". Al momento dunque Tarabella è attualmente interrogato in stato di fermo Sempre in mattinata gli inquirenti hanno effettuato "diverse perquisizioni" concentrandosi sulla cassaforte di una banca situata a Liegi appartenente all'eurodeputato e su alcuni uffici del municipio di Anthisnes.

Clamoroso: De Pasquale, chi è il giudice imputato che indaga sul Qatargate

Quello di Tarabella è l'ennesimo arresto e forse neppure l'ultimo. Lo scandalo ha infatti coinvolto il Parlamento europeo, con indagini principali riguardano presunte tangenti arrivate dal piccolo emirato sul Golfo per influenzare e determinare a proprio favore la politica dell'europarlamento e rideterminare in positivo l'immagine dello stesso Paese arabo. Ma oltre al Qatar risultano anche altri Paesi coinvolti. A partire dal Marocco.