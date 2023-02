Massimo Cacciari, regionali: "Problema di legittimità del voto"

16 febbraio 2023 a

Non la vittoria del centrodestra ma l'astensionismo: questo il vero dato importante delle regionali, secondo Massimo Cacciari. Che, intervistato da La Stampa, ha detto: "Il dato eclatante, sul quale non ci si sofferma con la necessaria radicalità, è la dimensione, questa sì straordinaria, dell'astensionismo". E ancora: "Come si fa a dire che l'Italia si è melonizzata se nelle due regioni più importanti del Paese va a votare un avente diritto su tre? Un fenomeno di portata talmente rilevante da porre un problema di legittimità del voto".

Il voto per il centrodestra ovviamente vale, ma non al 100 per cento secondo il filosofo: "Il punto non è la legittimità formale, ma quella politica sostanziale. Che cosa faremo quando si recheranno alle urne solo i candidati?". Poi ha aggiunto: "Se fossi un leader che ha vinto in queste condizioni direi: considerato lo scollamento tra la domanda e l'offerta politica, sento questo mio successo come infondato e mi adopererò perché in futuro non capiti più". A detta di Cacciari, la fuga dalle urne sarebbe dovuta al fatto che il risultato in realtà fosse scontato: "La sinistra non esiste. E la gente non va allo stadio se sa già il risultato".

Per Cacciari, comunque, la sinistra avrebbe saputo fin da subito come sarebbe andata: "Se vai diviso e senza proposta politica perdi per forza. È l'analisi più breve e semplice del mondo. Poi è vero che nelle città il Pd un po' si salva perché è più organizzato di Cinque Stelle e Azione". Sull'eventuale contributo di Giuseppe Conte alla sinistra, invece, l'ex sindaco di Venezia ha detto: "La sinistra non esiste. Se, poi, dopo un discorso autocritico di portata storica, il Pd fosse in grado di risorgere dalle ceneri, potrebbe considerare anche i Cinque Stelle come una delle sue componenti". Infine, commentando la battuta di Calenda sul fatto che gli elettori alle urne si siano sbagliati, Cacciari ha dichiarato: "Come fa una persona che fa politica a dire una cosa del genere? Ma che si faccia curare. Sono battute da psichiatra".