Fatto Quotidiano, vignetta disgustosa contro Italo Bocchino: "E per finire la cena..."

17 febbraio 2023 a

a

a

Il Fatto Quotidiano non si ferma. La campgna d'odio contro il centrodestra ormai supera ogni limite. A scatenare l'ira travaglina è stata l'assoluzione di Silvio Berlusconi nel Ruby Ter. E così dopo la vergognosa vignetta su Ghedini in cui il Cav esclama davanti alla sua tomba "li abbiamo fottuti di nuovo", riferendosi ai magistrati, ecco che arriva il vergognoso bis. E questa volta nel mirino ci finisce Italo Bocchino, ex An e Furo e Libertà. Di fatto sulla prima pagina del Fatto c'è il volto di Bocchino con una farse che definire volgare è poco: "La conclusione perfetta per le cene eleganti, un Bocchino cosa vuoi di più dalla vita?".



Bamboccione con dito in bocca e... Vauro, l'ultimo sfregio a Zelensky | Guarda

Forse Bocchino agli occhi di Travaglio paga il prezzo di aver difeso il centrodestra e lo stesso Berlusconi dal fango che la sinistra ha tentato di gettare addosso all'ex premier subito dopo la sentenza che ha assolto il Cavaliere per non aver commesso il Fatto. A Otto e Mezzo, qualche sera fa, proprio Bocchino ha affermato: "Quella mossa contro Berlusconi è stata una vera e propria campagna di accanimento mediatico e giudiziario". Una frase che forse dalle parti del Fatto non è piaciuta tanto e così è scattata la vendetta.