Fatto Quotidiano, vignetta-choc: ironia sul terremoto per insultare Salvini

La settimana del Festival di Sanremo 2023, delle polemiche di Matteo Salvini contro una kermesse almeno fino ad ora molto politica e soprattutto della tragedia in Turchia, il devastante terremoto che ha mietuto decine di migliaia di vittime, Siria compresa. E Il Fatto Quotidiano, in prima pagina, mixa le tre vicende in una vignetta firmata Natangelo che, oggettivamente, è un pugno nello stomaco. Un qualcosa che avremmo preferito non vedere.

Già, perché di fatto, con assoluta disinvoltura, si fa ironia sul terremoto, sulla sciagura, sulla tragedia che ha distrutto due paesi e spezzato un numero inimmaginabile di vite.

Dunque, passiamo al disegno. Il titolo è: "La terra trema". Dunque ecco una televisione, una persona seduta su una poltrona e sullo sfondo la scritta "rumble", insomma la terra trema, e nella vignetta lo dimostra anche il lampadrio che oscilla pericolosamente.

Dalla televisione, altrettanto colpita dal terremoto, ecco che si solleva un baloon che riporta la scritta: "Il vicepremier Salvini ha detto che non guarda Sanremo". A far eco a quel che esce dal piccolo schermo, l'urlo della persona sul divano: "Argh! Una scossa del 7° grado della scala sticazzi!". Insomma, mixare tutto, terremoto compreso, per fare ironia fuori luogo contro Salvini.

