Sondaggio PiazzaPulita, Meloni al 31%. Ecco chi crolla: tutte le cifre

Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, non si ferma più e vola al 31% guadagnando uno 0,3 in più rispetto alla rilevazione del primo febbraio e ben 5 punti percentuali in più rispetto al risultato delle elezioni politiche di settembre. Lo certifica l'ultimo sondaggio realizzato da Index Research per Piazzapulita, la trasmissione di Corrado Formigli in onda su La7. A seguire, con una distanza enorme, c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, pur rimanendo al secondo posto, perde lo 0,2% dei consensi scendendo al 17,5%.

Terzo partito è il Pd di Enrico Letta, ancora in attesa del nuovo segretario, che sale di poco e arriva al 15,4%, acquisendo un +0,2 rispetto al sondaggio del primo febbraio. Subito dopo troviamo la Lega di Matteo Salvini, che guadagna uno 0,2% in più e sale all'8,7; e il Terzo Polo di Carlo Calenda, reduce da una pesante sconfitta alle regionali, che scende al 7,6%, perdendo lo 0,3 rispetto al primo febbraio. A seguire, Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,3, con una perdita dello 0,3%.

In fondo alla classifica ci sono Europa Verde-SI al 3,9%, con un calo dello 0,1; +Europa che registra un -0,1 e scende così al 2,8; e Italexit di Gianluigi Paragone che si mantiene stabile al 2,2.