Cospito, Guido Crosetto: "Minacce di morte, basta minimizzare"

17 febbraio 2023 a

a

a

Carlo Nordio ha ricevuto minacce di morte da parte degli anarchici. Un’intimidazione collegata ovviamente ad Alfredo Cospito, dopo che nelle scorse ore il suo legale ha depositato al tribunale della Sorveglianza di Roma l’atto per impugnare il provvedimento con cui il ministro della Giustizia aveva rigettato l’istanza di revoca del 41 bis. Le minacce di morte sono state indirizzate non solo a Nordio, ma anche a dirigenti di aziende.

“Sedi consolari ed ambasciate imbrattate - ha twittato Guido Crosetto - scritte e rivendicazioni inneggiano tutte a Cospito e sono a firma anarchica. Basta minimizzare. Bisogna vigilare. Ma lo Stato e il governo non si fanno intimidire”. Poco dopo è arrivata la presa di posizione anche di Giorgia Meloni: “Nelle ultime ore è stato minacciato di morte il ministro Nordio ed è stata imbrattata la sede della Rappresentanza italiana presso l'UE a Bruxelles con scritte inneggianti a Cospito. Solidarietà al Guardasigilli e al personale della sede. Lo Stato è al loro fianco e non arretra”.

Solidarietà nei confronti di Nordio è stata espressa anche da Daniela Santanché, ministra del Turismo: “Assistiamo ad una pericolosa escalation di atti intimidatori nei confronti degli esponenti delle Istituzioni che non può e non deve essere sottovalutata. Non ci sono giustificazioni, non ci possono essere 'se' e 'ma'. Per questi vili gesti occorre una condanna netta e unanime di tutte le forze politiche".