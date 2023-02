DiMartedì, "vi piace". E Cattaneo travolge Davigo: "Ma come si permette"

22 febbraio 2023 a

a

a

"Una cosa può non essere reato, ma può essere lo stesso una schifezza". Poi attacca i politici: "Vi piace stare vicino ai ladri". Piercamillo Davigo ribatte a Giovanni Floris sull'assoluzione di Silvio Berlusconi per il "Ruby ter". Nel salotto di DìMartedì (La7) L'ex membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura spiega che "non è una questione di competenza dei giudici, bensì una questione politica". Poi l'affondo: "A me colpisce della realtà politica è l'indifferenza di molti politici a sedersi di fianco a un ladro. Perché questo è il punto".





Cattaneo contro Davigo, guarda il video di DiMartedì



Il nervosismo in studio di Alessandro Cattaneo, capogruppo alla Camera di Forza Italia, spinge Piercamillo Davigo a fare un esempio senza fare nomi: "Un parlamentare condannato con sentenza definitiva che non poteva fare il parlamentare perché aveva l'interdizione dai pubblici uffici ha continuato a sedere in Parlamento perché per quattro anni il Parlamento non dichiarato la sua decadenza. Siccome aveva finito l'affidamento ai servizi sociali, se l'è tenuto anche per il quinto. Questo vuol dire che vi piace stare vicino ai ladri", chiosa l'ex magistrato.

Ruby ter, quanto ci è costata l'ossessione dei giudici anti-Cav: cifre-choc

"Ma come si permette", replica stizzito Cattaneo a Davigo. Poi rivolgendosi agli ospiti di Floris e i telespettatori dice la sua: "Quando sento le parole di Davigo che trasudano giustizialismo per ergersi in qualche modo a giudice morale ed etico della condotta degli altri io sono inquietato. Sono inquietato dal fatto che gente come Davigo abbiano potuto disporre nella loro vita della libertà delle persone in base alla loro discrezione. Questo a me preoccupa: che vadano contro, tra l'altro, alla impostazione garantista della nostra Costituzione". Infine Cattaneo torna a rivolgersi direttamente all'ex giudice della Cassazione: "E poi vede Davigo: chi decide se Berlusconi, se Forza Italia, se i parlamentari sono degni o no sono gli elettori. E gli elettori danno fiducia a Forza Italia, al centro destra, a Berlusconi".