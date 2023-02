L'aria che tira, Bonaccini stroncato con 7 parole: attimi di gelo

22 febbraio 2023 a

a

a

Il candidato alla segreteria Pd Stefano Bonaccini, quasi certamente prossimo leader dem (il verdetto la prossima domenica), fa campagna elettorale in tv in vista del voto ai gazebo. E così eccolo a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, dove si confronta sul salario minimo, misura invocata dal M5s, con Stefano Mancuso, il quale si dice favorevole alla norma.

E così ecco che Bonaccini attacca: "Se posso permettermi, vorrei delle cose concrete: l'elenco di quello che non va non va mica bene", afferma rivolgendosi all'interlocutore. "Ti conviene venire a firmare e darci una mano, non a Bonaccini e Pd, ma per introdurre una legge, colpa del Pd che non lo ha fatto, certamente", riprende. Ma a quel punto ecco che Mancuso, con una sola brevissima frase, lo stronca: "Ma io non ho fiducia in voi". Definitivo, tanto che poi non aggiunge nient'altro.

Da par suo, il governatore dell'Emilia Romagna cerca di rispondere al duro colpo: "Va bene, ma io voglio che tu ritrovi fiducia in un Paese in cui la politica ritrova le capacità di fare quello che hai detto. Ma hai scordato il precariato: noi dobbiamo rendere il lavoro precario più costoso e meno conveniente di quello stabile. Al posto della Flat-Tax, mettiamo miliardi per tagliare il costo del lavoro", propone la sua ricetta Bonaccini.

Il report che spazza via Elly Schlein: la bomba sganciata a "Porta a Porta"

E ancora, aggiunge: "Pochi giorni fa un artigiano di Murano mi ha detto: se mi riducono le tasse sul lavoro io i soldi li voglio mettere nella busta paga dei miei lavoratori, sarebbero più sereni, vivrebbero e produrrebbero meglio. Dobbiamo tagliare le tasse sul lavoro", conclude. Ma quel "io non ho fiducia in voi" continua a rimbombare...

L'aria che tira, Mancuso stronca Bonaccini: qui il video