Pd, bandiere dell'Ucraina e della pace ai seggi per le primarie

"Condivido appieno la scelta del segretario Enrico Letta di mettere le due bandiere della pace e dell’Ucraina ai seggi per le primarie del Pd domenica 26 febbraio": Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria dem insieme a Elly Schlein, ha accolto con favore la proposta del segretario uscente. Poi ha aggiunto: "Occorre rafforzare la via diplomatica per una pace giusta".

Oggi il governatore dell'Emilia Romagna ha incontrato una rappresentanza di insegnanti, presidi e operatori scolastici a Milano. E a loro ha detto: "Difendere la scuola e l'istruzione pubblica sarà una nostra ossessione: sapere e conoscenza sono strumenti essenziali per ridurre le diseguaglianze sociali, economiche e di genere oggi troppo presenti nel nostro Paese".

"Dialogare e soprattutto porsi in ascolto è ciò che deve fare il Pd che ho in mente - ha continuato l'aspirante segretario dem - essere nei luoghi dove la gente studia e lavora sarà la nostra priorità". Poi non è mancata la frecciatina all'esecutivo e al ministro dell'Istruzione Valditara: "Purtroppo, per comprendere la considerazione che questo Governo ha della scuola pubblica, basta vedere il ministro che Giorgia Meloni ha scelto per guidarla: senza mai dare risposte nel merito dei problemi, oggi Valditara ha superato se stesso attaccando una preside di Firenze senza prendere posizione contro il gravissimo pestaggio di sabato scorso. È inadeguato al ruolo che ricopre". Nelle scorse ore il ministro ha ricevuto delle minacce proprio per il caso della preside e della lettera sul fascismo.