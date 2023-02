Elly Schlein spiazza tutti: "Sono dimagrita molto, ecco cosa sembro"

23 febbraio 2023 a

"Mi sono votata alle primarie e mi voterò domenica, non voterò certo per l’altro": Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito democratico, lo ha rivelato ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. "Se la mia fidanzata vota per me? Non lo sono, non mi sono informata, ma escludo che voti per Bonaccini", ha proseguito la dem. Che poi, parlando della campagna elettorale, non ha nascosto quanto sia stata faticosa: "Sono dimagrita parecchio, sembro un geco", ha scherzato.

"Quando abbiamo mangiato lo abbiamo fatto in orari sregolati", ha continuato la Schlein. Che poi alla domanda su quanti chili abbia perso, ha risposto: "Non lo so, ma mi cadono le braghe…". Tornando al voto di domenica 26 febbraio, la dem ha detto: "Spero di arrivare sopra al milione di partecipanti. Secondo me vinciamo noi, ma non dico di quanto perché sono scaramantica".

Ma non è tutto. Perché poi la candidata ha fatto una promessa in caso di vittoria contro il suo sfidante Stefano Bonaccini: "Se vinco le primarie mi tingo una ciocca di capelli di rosso dopo esser andata a San Luca a piedi!". In ogni caso, ha rivelato di essere in buoni rapporti col suo avversario: "Se andiamo più d'accordo io e Bonaccini o Fedez e sua moglie? In questo momento secondo me io e Bonaccini, ho questa impressione, ma su Fedez e Ferragni non ho approfondito, magari sono solo indiscrezioni della stampa".