Sondaggio Demos, Meloni non si ferma più. E c'è un sorpasso

La maggioranza assoluta degli elettori scommette sulla lunga durata del governo di Giorgia Meloni. “Fino alla fine” della legislatura ha risposto il 51% degli intervistati da Demos per l’Atlante Politico di Repubblica spiegando il giudizio positivo nei confronti della coalizione che la premier. Il 53%, infatti, dà una valutazione favorevole nei confronti dell’esecutivo. Giorgia Meloni è anche il (la) leader di partito più apprezzato(a). Nei suoi confronti esprime fiducia il 58% degli intervistati. Quasi 20 punti sopra ad Antonio Tajani. E ancora di più rispetto agli altri. Per primo, Stefano Bonaccini e, quindi, Giuseppe Conte. Conte, in particolare, è il leader che perde consensi in misura maggiore: 10 punti percentuali. Insieme a Emma Bonino, alla guida di +Europa. Un soggetto politico con un peso elettorale ben più ridotto rispetto al M5S. Giuseppe Conte è affiancato da Matteo Salvini. E supera, di poco, Silvio Berlusconi. Più indietro c'è Carlo Calenda, Elly Schlein e Enrico Letta. In fondo: Matteo Renzi, davanti ai leader delle formazioni di Sinistra: Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli. E a Beppe Grillo.

Il sondaggio svolto da Demos per Repubblica dà a Fratelli d'Italia a oltre il 30% distaccandosi ulteriormente dal Pd che, dopo alcuni mesi, torna, comunque, ad essere il principale partito di un’opposizione “divisa”. Infatti, con il 17,5%, supera il M5S mentre gli altri partiti mantengono le posizioni e le “misure” del recente passato. Tutti sotto il 10%. Solo la Lega risale, un poco, all’8,5%, mentre Forza Italia e il Terzo Polo - che, con fatica, “associa” Azione (di Calenda) e Italia Viva (di Matteo Renzi) - scivolano ancora. Appena sopra al 7%. Le altre formazioni politiche si attestano intorno al 3%. Poco sopra Europa Verde-Sinistra Italiana (3,3%). Appena sotto (2,9), invece, +Europa.