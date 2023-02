Caso Valditara, Salvini contro Vecchioni: "Che caduta di stile"

26 febbraio 2023 a

a

a

"Vecchioni, Vecchioni, che caduta di stile, per di più sulla tivù pubblica": Matteo Salvini lo ha scritto su Twitter, riferendosi all'artista. Quest'ultimo, infatti, ospite di Massimo Gramellini nella trasmissione Le Parole su Rai 3, ha attaccato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "A volte il nomen è un omen", ha detto. Poi si è avvicinato a una lavagna presente in studio e ha scritto: "Val(e) di tara". Infine ha spiegato: "Non è né un peso netto né un peso lordo, è quello che si butta via, cioè la tara". Parole che hanno lasciato interdetto lo stesso conduttore, firma del Corriere della Sera.

"A sinistra sono sempre più nervosi e rabbiosi - ha commentato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su Twitter - noi rispondiamo con sorriso e lavoro". Di Valditara si è parlato parecchio nell'ultimo periodo dopo la rissa scoppiata davanti al liceo Michelangiolo di Firenze. A seguito di questo episodio la preside di un altro istituto ha scritto una lettera agli studenti proprio su quell‘aggressione, citando Gramsci ed esortando i suoi studenti a reagire, perché "questo disgustoso rigurgito – fascista – non passa da sé". La lettera poi è stata giudicata "del tutto impropria" da Valditara, perché "non compete a una preside lanciare messaggi di questo tipo".