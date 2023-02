Elly Schlein "benedetta da Soros e Prodi": chi la travolge

27 febbraio 2023 a

a

a

"Elly Schlein è il nuovo segretario del Pd. È la prima donna nella storia della sinistra a ricoprire questa carica. E qui finiscono le note positive. Lo è diventata senza praticamente nemmeno essere del Pd ma con l'appoggio di tutto il vecchio apparato". Su Twitter è l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza a rompere in qualche modo il clima di fairplay "istituzionale" inaugurato domenica sera da Giorgia Meloni, che si era complimentata con la Schlein per la sua vittoria (a sorpresa) alle primarie del Pd.

Fidanza invece va dritto al punto con un commento durissimo: "Il suo programma è piuttosto radicale: antifascismo militante, ambientalismo ideologico, immigrazionismo, agenda arcobaleno e femminismo, assistenzialismo e odio sociale", continua Fidanza. "Il tutto con la benedizione del filo-cinese Romano Prodi e del profeta woke George Soros, che già nel 2014 la annoverava tra gli eurodeputati affidabili per la sua Open Society". E la foto del tweet di Fidanza è proprio quella della neo-eletta segretaria assieme al magnate Soros e all'ex premier Prodi.

Elly Schlein è il nuovo segretario del PD. È la prima donna nella storia della sinistra a ricoprire questa carica. E qui finiscono le note positive.

Lo è diventata senza praticamente nemmeno essere del PD ma con l’appoggio di tutto il vecchio apparato. Il suo programma […] pic.twitter.com/JVHplChQRa — Carlo Fidanza ن (@FidanzaCarlo) February 27, 2023

Dal canto suo, la stessa Schlein era stata piuttosto minacciosa con la premier italiana: "Saremo un bel problema per Giorgia Meloni, perché adesso il nostro impegno è quello per organizzare l'opposizione nel Parlamento e nel Paese. Daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista. Staremo a fare e barricate contro ogni taglio alla sanità". E pensar che la Meloni aveva dichiarato, pochi minuti prima: "Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l'elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro". Come non detto.