Elly Schlein? "Anche lui la ha votata": il nome vip che affonda il Pd

"Anche lui ha votato per Elly e ho detto tutto": qualcuno ha rivelato di aver incontrato al proprio circolo il regista Nanni Moretti, il quale avrebbe votato per quella che poi è diventata la nuova segretaria del Pd. Lo si legge su La Stampa. Quella della fonte è una critica alla scelta del vip, probabilmente tentato dal ritorno di una sinistra di piazza e più barricadera. Nulla che comunque non si sia già visto in passato.

A votare per la Schlein, per sua stessa ammissione, è stato anche Achille Occhetto. Ieri è stato avvistato con basco, sciarpa e pipa in bocca mentre faceva la fila al gazebo di piazza Farnese. "Io voto Schlein e credo che il successo di partecipazione si debba soprattutto all'aria fresca che lei ha portato - ha confidato a Repubblica -. Io ho visto la freschezza dei partecipanti, il segno di un allargamento. E questo lo si deve a Schlein, perché ha avuto il merito di avere rinfrescato, aperto le porte, fatto entrare aria nuova. Entrambi gli sfidanti poi sono persone capaci e meritevoli di fiducia".

"Su di lei ho un giudizio positivo, ma da tempo, quando le primarie per la segreteria dem erano lontane - ha continuato Occhetto riferendosi sempre alla Schlein -. Feci un dibattito a Bologna con lei, Prodi e Bersani che muoveva dall'intreccio tra questione ambientale e sociale, centrale nel mio ultimo libro. Scoprii grande sintonia. Elly ha avvicinato il partito ai giovani, incarna il ricambio generazionale e di genere".