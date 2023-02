Agorà, Rampelli contro Provenzano: "Menzogne su una tragedia! Si vergogni"

27 febbraio 2023 a

a

a

Duro botta e risposta tra Fabio Rampelli e Giuseppe Provenzano nello studio di Agorà su Rai 3. I due si sono scontrati sulla questione immigrazione dopo il naufragio di ieri al largo delle coste calabresi. "Quando le condizioni meteorologiche sono avverse non si deve partire - ha spiegato il deputato di Fratelli d'Italia -. Il naufragio si è svolto in un tratto di mare dove, oltretutto, era impossibile intervenire. Se avessimo bloccato le partenze, oggi non avremmo dovuto contare i morti".

"Mai giustificabile". Strage a Crotone, altro schiaffo di Piantedosi alla sinistra

Rampelli, poi, ha attaccato i suoi avversari politici: "La soluzione non è quella che auspica la sinistra e cioè un'immigrazione regolamentata senza confini e senza filtri. Non può esserci. È una soluzione demagogica. Inoltre dalla rotta turca provengono profughi veri e noi non abbiamo mai posto ostacoli all'arrivo dei profughi". Le sue parole, però, non sono piaciute a Provenzano, che quindi ha replicato: "Le bugie che raccontate agli italiani non le racconti qui davanti a me. Noi non abbiamo mai proposto un'immigrazione senza limiti. Abbiamo proposto, invece, un governo condiviso dell'immigrazione a livello europeo".

Poi, riferendosi al ministro Piantedosi, il deputato dem ha detto: "Ha chiesto ai profughi di non partire come se fosse una loro libera scelta. Qui non stiamo parlando di mini crociere. Servono corridoi umanitari". Rampelli, a quel punto, ha perso la pazienza e ha sbottato: "Le menzogne le racconta lei. Si vergogni perché sta dicendo cose inesatte e strumentalizzando una tragedia come questa".