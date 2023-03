Sondaggio Termometro politico, vola FdI: cifre mai viste per Meloni

01 marzo 2023 a

a

a

Giorgia Meloni vola e cresce anche il Partito democratico. Fratelli d’Italia infatti non solo resta il primo partito italiano ma cresce e sale oltre il 30%, nel dettaglio al 30,4 per cento Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Le intenzioni di voto di questa settimana riflettono ancora più di quelle di sette giorni fa l’esito delle elezioni regionali. Ne è una conferma il calo del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, che ha deluso in Lombardia e nel Lazio e che oggi registra il 17,1 per cento dei consensi.

"La luna di miele con la Meloni?": Ghisleri, il sondaggio che gela la Schlein

I grillini dunque vengono quasi raggiunti da un Pd in ascesa, che raggiunge il 16,9 per cento, un valore che non toccava da inizio novembre. È destinato a salire ancora, dopo l’elezione a segretaria dei dem di Elly Schlein?

Si vedrà. Intanto è una certezza il trend costantemente positivo di Fratelli d’Italia, che per la prima volta sale oltre il 30 per cento e si attesta al 30,4, mentre i suoi alleati sono stabili. Forza Italia di Silvio Berlusconi è infatti al 7,1 per cento, la Lega di Matteo Salvini all’8,8 per cento. Periodo negativo per Azione/Italia Viva di Calenda e Renzi, altro sconfitto alle elezioni regionali: scende al 7,2 per cento, un minimo per il Terzo Polo, mentre poco cambia per Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, rispettivamente al 3,3 per cento e al 2,5 per cento.