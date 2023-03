Sondaggio YouTrend, centrodestra in testa: c'è un sorpasso inaspettato

02 marzo 2023 a

Il Pd ha “ufficialmente” sorpassato il Movimento 5 Stelle. È l’effetto di Elly Schlein, che diventando la nuova segretaria del Pd ha subito dato una spinta al partito nelle intenzioni di foto. La Supermedia dei sondaggi elaborata da YouTrend per Agi testimonia il rafforzamento di Fratelli d’Italia (30,4%, +0,2) e la rimonta dei dem sui grillini: sono dati al 17,2% (+1,3 rispetto a due settimane fa).

Praticamente il Pd a guida Schlein ha tolto virtualmente voti al M5s (17%, -0,8) e al terzo polo, rappresentato dall’alleanza Azione-Italia Viva (7,2%, -0,4). Nel mezzo c’è la Lega che è data all’8,8% (-0,5). Tiene botta Forza Italia, che anzi è vicina al sorpasso ai “nemici” del terzo polo: il partito di Silvio Berlusconi è a 7,1% (+0,1). Poi ci sono tutti gli altri: Verdi/Sinistra 3,3% (+0,1) +Europa 2,4% (-0,1) Italexit 1,9% (-0,1) Unione Popolare 1,7% (+0,2) Noi Moderati 1,0% (-0,5).

“Come era prevedibile - è l’analisi di YouTrend - le primarie per la segreteria nazionale del Pd, culminate domenica scorsa nella vittoria di Elly Schlein, hanno decisamente ‘smosso le acque’, ultimamente un po' stagnanti, del consenso ai partiti. Come spesso accaduto anche in passato, infatti, grazie alla vitalità che accompagna la mobilitazione tipica di queste occasioni, il Partito Democratico ha guadagnato decisamente consensi nelle ultime settimane”.