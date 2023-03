Giorgia Meloni, il sondaggio: ecco da dove pesca nuovi voti

06 marzo 2023 a

Il governo presieduto da Giorgia Meloni non piace solo a destra. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky Tg24: il 44% degli italiani ha espresso un giudizio positivo sull’operato dell’esecutivo. Scontato che il 92% degli elettori di Fratelli d’Italia sia a favore del governo Meloni, molto meno il fatto che il 50% dei sostenitori del terzo polo si esprima positivamente.

Anche nelle file di Pd (14%) e Movimento 5 Stelle (18%) non sono tutti contro l’esecutivo, con la premier che quindi può essere soddisfatta per il sostegno non propriamente a senso unico: si tratta di un dato rilevante per un governo così connotato dal punto di vista politica. Per quanto concerne invece la fiducia nei singoli leader, la Meloni è sempre prima in classifica con il 44% di gradimento. A seguire ci sono Giuseppe Conte con il 41% e la new entry Elly Schlein, che ha esordito con un buon 31%.

La nuova segretaria è stata una boccata d’ossigeno per il Pd, che stava sprofondando sempre più a livello di consensi. Grazie alla Schlein i dem sono risaliti al 17,9%, superando il M5s (15,6%) e riportandosi alle spalle di Fdi, che però è sempre lontanissimo (28,7%). L’effetto-Schlein non finisce qui: il 31% degli intervistati ritiene che il Pd sia “più votabile” di prima con la nuova segretaria.